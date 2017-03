Verletzt! Auch Gael Monfils sagt für Miami ab

Monfils ist damit nach Andy Murray, Novak Djokovic und seinem Landsmann Jo- Wilfried Tsonga schon der vierte Top- Spieler, der beim Masters- 1000- Turnier in Miami nicht am Start ist. Ein Knorpelschaden hinter der linken Kniescheibe sowie ein Riss oder Einriss der linken Achillessehne wird wohl einen längere Pause von Monfils erfordern. "Ich werde alles tun, was möglich ist, um mich so schnell wie möglich zu erholen", twitterte Monfils.

Redaktion krone Sport