Verkehrsminister schmiedet Allianz gegen Pkw- Maut

Verkehrsminister Jörg Leichtfried reagiert auf die jüngsten Aussagen seines deutschen Amtskollegen Alexander Dobrindt über die "Ösi- Maulerei" in einem Interview mit der Deutschen Presse- Agentur mit einer Kampfansage. Er wendet sich nun an die zuständige EU- Kommissarin und will mit anderen betroffenen Staaten eine Allianz gegen die deutsche Ausländer- Maut ins Leben rufen.