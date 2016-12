Verkäuferin (20) nahm Dieb in den Schwitzkasten

Mit all ihren zu Verfügung stehenden Kräften hat am Mittwoch bei Hartberg in der Steiermark eine junge Verkäuferin einen 35 Jahre alten Rumänen in Schach gehalten, der 4000 Euro aus dem Tresor gestohlen hatte. Ein Kunde half ihr und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. "Krone"- Redakteur Manfred Niederl sprach mit der 20- Jährigen.