"Verhandlungsstopp": ÖVP reitet Attacke gegen SPÖ

Trotz der mittlerweile eingereichten Scheidung wollen SPÖ und ÖVP bis zum Sommer noch eine Reihe von Projekten abarbeiten. So drängt die ÖVP weiter auf die geforderte Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder. Die Anpassung könne theoretisch noch vor Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden, der Gesetzesentwurf liege beim Regierungspartner, hat Familienministerin Sophie Karmasin den Ball am Montag an die SPÖ gespielt.