Verhaftete nach Terroralarm in Köln wieder frei

Aufatmen nach dem kurzzeitigen Terroralarm in Köln: Während eines Easyjet- Flugs von Laibach nach London war der Pilot des Jets am Samstagabend über ein "verdächtiges Gespräch" an Bord informiert worden. Er entschloss sich kurzerhand zu einer Notlandung in Köln. Dort wurde das Passagierflugzeug auf einem gesicherten Areal über Notrutschen geräumt und durchsucht. Die Polizei sprengte ein verdächtiges Gepäcksstück, drei Verdächtige wurden vorübergehend in Haft genommen. Am Sonntag kamen die Männer wieder frei.