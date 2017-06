"Verfassungsschutz soll auch Kinder beobachten"

"Minderjährige haben schon schwere Gewalttaten begangen. Da muss der Staat konsequent handeln", fügte er hinzu. Herrmann verwies auf eine entsprechende Regelung in Bayern. Im Normalfall beobachte der bayerische Verfassungsschutz keine Kinder, sagte er. "Aber wenn es einen konkreten Hinweis gibt, dass im Umfeld einer islamistischen Gruppe ein Zwölfjähriger unterwegs ist, müssen wir den auch beobachten können".

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einem Lokalaugenschein am Grenzübergang Walserberg Foto: APA/BARBARA GINDL

Der CSU- Spitzenkandidat für die Bundestagswahl wandte sich zugleich gegen den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) für eine zentrale Steuerung der Verfassungsschutzbehörden durch den Bund. Der Verfassungsschutz sei im Bund und in den meisten Ländern "gut aufgestellt". Der Informationsaustausch müsse sicher noch verbessert werden; aber eine "Zentralisierung ist keine Lösung".

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einem Lokalaugenschein am Grenzübergang Walserberg Foto: APA/BARBARA GINDL

De Maiziere will "genetische Phantombilder" zulassen

De Maiziere will unterdessen einem Bericht zufolge "genetische Phantombilder" als Beweismittel in Strafverfahren zulassen. Künftig sollen Ermittler DNA- Proben aus Speichel, Blut oder Haaren auch zur Vorhersage des äußeren Erscheinungsbildes, der Herkunft sowie des Alters eines Menschen heranziehen dürfen, berichten die Zeitungen des Redaktions- Netzwerks Deutschland unter Berufung auf eine Beschlussvorlage zur Innenministerkonferenz (IMK) Mitte Juni in Dresden.

Die Zulassung dieser Methode verfolge das Ziel, den Kreis potenzieller Verdächtiger besser als bisher eingrenzen zu können "und somit zielgerichtete Ermittlungen beziehungsweise Fahndungen" zu ermöglichen, heißt es demnach in der Vorlage aus de Maizieres Ministerium. Es gehe um eine "Erweiterung der Analysemöglichkeiten von DNA- Proben", die "sinnvoll und notwendig" sei.