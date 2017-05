Verfassungsschutz- Chef für Messenger- Überwachung

Zwar gebe es derzeit "keine konkreten Verdachtsmomente" für einen bevorstehenden Terroranschlag in Österreich, die rund 300 Personen, die in den Dschihad gezogen seien, stellten allerdings ein "permanentes Gefahrenpotenzial" dar, erklärte der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung am Freitagabend im ORF. Peter Gridling sprach sich in der "ZiB 2" daher für eine Ausweitung der Überwachung auch auf Messenger- Dienste wie Skype und WhatsApp aus.