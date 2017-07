Verdächtiger stellt sich: "Nicht ernst gemeint"

Haben diese beiden Männer (siehe Foto oben) wirklich eine Bombe gebaut und wollten diese in Wien hochgehen lassen? Nach der intensiven Fahndung nach den beiden Verdächtigen, die sich ausgerechnet in der U- Bahn über ihren möglicherweise hochgefährlichen Plan in arabischer Sprache unterhalten haben sollen, hat sich mittlerweile einer der Gesuchten der Polizei gestellt: Das Gespräch sei "nicht ernst gemeint" gewesen.