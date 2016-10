Verdächtiger leugnet Amokfahrt von Wien- Favoriten

Ja, der Peugeot ist auf ihn gemeldet, er selbst sei zum Tatzeitpunkt aber nicht im Fahrzeug gesessen, geschweige denn hinter dem Steuer. Das gab der Verteidiger des Verdächtigen, Elmar Kresbach, gegenüber der "Krone" bekannt. Er sei erschüttert, dass diese Tragödie mit seinem Fahrzeug passierte, ließ Milos S. (30) ausrichten. Er selbst habe schon Stunden zuvor beschlossen, nicht mehr selbst zu fahren, und seinen Autoschlüssel abgegeben. Doch an wen?

Bei dieser Bushaltestelle wurde die 22-Jährige von dem Auto erfasst. Foto: APA/HANS PUNZ

Anwalt: "Polizei arbeitet bemüht und vorbildlich"

Auch wenn die Polizei am Montagabend die Festnahme des Hauptverdächtigen verkündet hatte, gehen die Ermittlungen in alle Richtungen weiter. Am Dienstag wurden neuerlich Zeugen befragt. Der Anwalt, der die Freilassung seines Mandanten fordert, streut den Ermittlern Rosen: "Die Polizei arbeitet bemüht und vorbildlich. Die Ausführungen meines Mandanten sind aber schlüssig, und er ist unbescholten." Ob der 30- Jährige in U- Haft genommen wird, entscheidet sich erst.