Verdächtiger (27) gesteht: "Ich wollte nur f*****"

Wie der Verdächtige gegenüber Beamten weiter ausführte, will er im ersten Fall sein Opfer - eine 21- Jährige - für eine Prostituierte gehalten haben. Der Mann hatte die junge Frau auf Höhe einer Tankstelle in der Sterneckstraße angesprochen, soll die junge Deutsche danach angegriffen und versucht haben, sie ins Auto zu zerren. Sie wehrte sich jedoch aus Leibeskräften und konnte fliehen. Der Rumäne selbst erklärte den Beamten, die 21- Jährige sei "durchgedreht", als er gesagt habe, was er von ihr wolle. Er habe versucht, die Frau zu beruhigen. Da sie jedoch auf ihn eingeschlagen habe, sei er mit seinem Auto geflüchtet.

27- Jähriger bestreitet Entführungsabsicht

Der zweite Angriff fand in der Nähe einer Tiefgarage in der Ernest- Thun- Straße statt. "Nur als Vorwand" habe er sein nächstes Opfer - eine Taiwanesin - aus dem Wagen heraus nach dem Weg in Richtung Trimmelkam gefragt, um danach seine eigentliches Begehr zu äußern. So stellte er der Frau die Frage, "ob sie mit ihm wörtlich ausgedrückt "ficken" wolle", so die Polizei via Aussendung. Daraufhin kam es zum Handgemenge zwischen den beiden, das Opfer wehrte sich und schrie, woraufhin der Verdächtige es mehrmals schlug und die Frau an den Haaren riss. Eine Entführungsabsicht bestreitet der 27- Jährige jedoch.

Bei dieser Tiefgarage in der Ernest-Thun-Straße kam es zum Entführungsversuch an der 27-Jährigen. Foto: MARKUS TSCHEPP

Drittes Opfer des Verdächtigen ausgeforscht

Überdies kam auch noch ein dritter ähnlich gelagerter Fall ans Tageslicht. So konnte die Exekutive eine weitere Frau ausforschen, die sich am 2. April gegen 5.30 Uhr per Taxi vom Hanuschplatz zu ihrer Wohnung fahren ließ. Sie erklärte den Beamten, dass der Verdächtige erst das Taxi und nach dem Aussteigen sie zu Fuß verfolgt habe. Das Opfer wusste sich jedoch zu helfen und sprach den Lenker eines vorbeifahrenden Autos an. Sie erklärte ihm, dass sie verfolgt werde. Der Fahrer ließ die Frau daraufhin in den Pkw steigen. Der Verdächtige ergriff die Flucht. Später konnte das Opfer den 27- Jährigen eindeutig als seinen Verfolger identifizieren.

Der Rumäne wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen versuchten Raubes, versuchter Freiheitsentziehung, versuchter Nötigung und Sachbeschädigung angezeigt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.