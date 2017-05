Verdacht auf Preisabsprachen im Straßenbau

Auch am Freitag haben die Razzien bei heimischen Baufirmen angedauert. Es geht um den Verdacht der Preisabsprache bei Tiefbauprojekten in der Steiermark und in Kärnten. Unter den 20 betroffenen Firmen sind auch die Konzerne Porr und Strabag, deren Börsenkurse am Freitag kräftig einbrachen.