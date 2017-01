Verbrennungen 3. Grades: Kärntner ringt mit Tod

Nach einem Fahrzeugbrand nahe Bologna kämpft ein 49 Jahre alter Kärntner in einem italienischen Spital um sein Leben. Bei voller Fahrt hatten einige Benzinflaschen in dem Wagen plötzlich Feuer gefangen. Der Mann erlitt Verbrennungen dritten Grades, 90 Prozent seiner Körperoberfläche sind betroffen. Sein Zustand sei "dramatisch", berichteten die behandelnden Ärzte laut Thomas Schnöll, dem Sprecher des Außenministeriums in Wien, am Dienstag.