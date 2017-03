Verbotener Heuschnaps ist völlig ungefährlich

"Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung bestehen gegen die Verkehrsfähigkeit nach unserer Auffassung keine Bedenken." Was der Wirt der Gamskogelhütte am Katschberg, Peter Aschbacher schon längst wusste, hat er von einem staatlich geprüften Lebensmittelchemiker aus Deutschland jetzt bestätigt bekommen. Sein Heuschnaps stellt keine Gefahr für den Konsumenten dar.

Peter Aschbacher mit dem Laborbericht: â01EKeine Bedenken!â01C Foto: Roland Holitzky

Ende Januar musste der Wirt seinen Vorrat an Schnaps wegleeren. Nach einer anonymen Anzeige stand plötzlich die Behörde im Haus: Das Heu gelte nicht als Lebensmittel, gefährliche Stoffe könnten sich in dem hochprozentigen Getränk befinden. Völlig unverständlich für ihn, der sich jahrelang mit der perfekten Zusammensetzung auseinandersetzte und der seine Zutaten von einer Wiese des Karecks bezieht.

Unterschriftenaktion für Erhalt des Schnapses gestartet

Indes wurde eine Unterschriftenaktion für den Erhalt seine Schnapses und der Heuprodukte vieler seiner Kollegen gestartet. 1800 Personen unterschrieben bereits bei dem Wirt am Katschberg, 800 sind es, die sich via Internet eintrugen. "Viele weitere Listen sind gerade unterwegs - in Kärnten, Salzburg und sogar in Tirol", so Aschbacher. Auch viele Politiker unterzeichneten bereits.

Foto: ROLAND HOLITZKY

Der Heuschnaps soll jetzt zum Thema im Kärntner - die Hütte liegt an der Grenze zum Nachbarbundesland - Landtag werden. Von dort aus soll es dann weiter ins Parlament gehen. "Die Verordnung muss abgeändert werden", hoffen Aschbacher und seine vielen Unterstützer auf Erfolg.

Kronen Zeitung