Venzuela: Warnung vor "biochemischen Waffen"

Bei Protestmärschen in Venezuela werden seit einigen Tagen immer häufiger Fäkalien als Wurfkörper gegen die Sicherheitskräfte eingesetzt. Die Regierung in Caracas hat den Demonstranten nun drastische Strafen angedroht. "Das sind biochemische Waffen", sagte die Generalinspekteurin des Justizwesens, Marielys Valdez, am Mittwoch im Staatssender VTV.