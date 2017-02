Venier fliegt in der Abfahrt zu Sensations- Silber

"Unglaublich, zuerst hab ich es überhaupt nicht realisiert. Es war ein bisschen glatter als im Training, aber ich konnte gut damit umgehen. Ich war am Start nicht so nervös und bin locker drauf losgefahren", so Venier in einem ersten Statement. Für die 23- jährige Tirolerin ist es die erste WM.

Hier können Sie das Rennen im Liveticker mitverfolgen: