Venezuela: Teamspieler fordern Ende der Gewalt

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

07:22 Uhr: +FUSSBALL+

Spieler von Venezuelas Nationalelf fordern von Maduro Ende der Gewalt

Foto: AFP

In Venezuela haben mehrere Spieler der Nationalmannschaft Präsident Nicolas Maduro aufgerufen, nicht mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen. In einem am Freitag im Internet veröffentlichten Video mit dem Titel "Stop" forderten die Fußballer ein Ende des massiven Einsatzes der Sicherheitskräfte gegen Protestkundgebungen. Seit sechs Wochen halten die Protestkundgebungen gegen die sozialistische Regierung an. Bisher wurden fast 40 Menschen getötet. Die Opposition wirft Maduro vor, mit Gewalt gegen die Demonstranten vorzugehen und fordert eine Neuwahl. In der Bevölkerung herrscht große Wut über die Wirtschaftskrise, die zu dramatischen Versorgungsengpässen in dem ölreichen Land geführt hat.

21:11 Uhr: +FUSSBALL+

Rizespor trotz Jantscher- Tor vor dem Abstieg

Caykur Rizepsor mit dem österreichischen Offensivspieler Jakob Jantscher steht in der türkischen Meisterschaft vor dem Abstieg. Rizespor musste sich am Freitag bei Kasimpasa mit 2:4 geschlagen geben und hat drei Runden vor Schluss acht Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz, den Bursaspor mit einem Spiel weniger einnimmt.

Jantscher, der bis zur 83. Minute spielte, erzielte für die ab der 50. Minute dezimierten Gäste den Anschlusstreffer zum 1:2 (59.). Rizespor gelang sogar noch der Ausgleich, kassierte aber in den letzten zehn Minuten noch zwei Gegentreffer.

21:01 Uhr: +MOTORSPORT+

Todt kandidiert für dritte Amtszeit als FIA- Präsident

Der Franzose Jean Todt kandidiert für eine dritte Amtszeit als Präsident des Internationalen Automobil- Verbandes (FIA). Der frühere Teamchef von Formel- 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Ferrari teilte dies am Freitag in einem Schreiben mit. "In den nächsten Monaten werden meine Mannschaft und ich unser detailliertes Programm für die nächste Amtsperiode vorstellen", erklärte Todt. Der 71- Jährige aus Pierrefort hatte 2009 den Engländer Max Mosley abgelöst. 2013 wurde Todt an der Spitze der FIA bestätigt. Die kommende Wahl findet im Dezember in Paris statt.

20:06 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

US- Diskuswerfer Young vier Jahre gesperrt

US- Diskuswerfer Jason Young ist wegen Wachstumshormon- Dopings und -Besitzes für vier Jahre gesperrt worden. Dies gab die Anti- Doping- Agentur der USA (USADA) am Freitag bekannt. Der 35- jährige Olympia- Teilnehmer von London 2012 hatte im Vorjahr nach einem positiven Dopingtest gestanden, dass er seit 2013 mit Wachstumshormon- Präparaten dope.

19:35 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren dominierten zweites Testspiel in Rumänien

Österreichs Volleyball- Herren- Nationalteam hat am Freitag in Craiova auch das zweite Testspiel gegen Rumänien gewonnen. Die vom überragenden AS- Cannes- Legionär Thomas Zass angeführte ÖVV- Auswahl, die sich am Vortag 3:2 durchgesetzt hatte, dominierte die Partie klar und feierte einen 3:0- Sieg. Zass war mit 24 Punkten Topscorer der Partie. Anschließend spielten beide Teams noch einen Satz, der mit 25:22 ebenfalls an die Österreicher ging.

19:12 Uhr: +FUSSBALL+

Benatia bleibt in Turin

Der marokkanische Fußballprofi Medhi Benatia wechselt endgültig vom deutschen Meister FC Bayern zu Italiens Rekordchampion Juventus Turin. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, zog der Champions- League- Finalist die Kaufoption und verpflichtete den Innenverteidiger bis zum Sommer 2020. Der 30- jährige Teamspieler wurde von Juve zu Saisonbeginn vom Alaba- Klub ausgeliehen.

Nach Bayern- Angaben muss der italienische Tabellenführer eine fix vereinbarte Ablösesumme von 17 Millionen Euro bezahlen. Als Leihgebühr waren schon drei Millionen Euro geflossen.

18:26 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Schiedsrichterin Baier pfeift U17- Frauen- EM- Finale

Das U17- EM- Finale der Frauen wird am Sonntag von der steirischen Schiedsrichterin Julia Stefanie Baier geleitet. Deutschland und Spanien kämpfen dabei in Pilsen um den Titel. Die 28- jährige Baier ist seit 2014 FIFA- Schiedsrichterin, im laufenden Turnier ist es ihr dritter Einsatz nach zwei Gruppenspielen. Bei den Herren pfiff sie diese Saison u.a. ein Spiel im ÖFB- Cup.

Im Endspiel könnte dabei neuerlich das neue "ABBA- Format" angewendet werden, sollte es zu einem Elfmeterschießen kommen. Im Halbfinale zwischen Deutschland und Norwegen hatte es am Donnerstag die diesbezügliche Premiere gegeben, wurde - wie im Tiebreak im Tennis - in der Reihenfolge ABBA geschossen.

18:12 Uhr: +TISCHTENNIS+

Orenburg gewann Herren- Champions- League

Der russische Klub Fakel Orenburg hat zum vierten Mal die Tischtennis- Champions- League der Herren gewonnen. Nach dem 3:0- Auswärtserfolg gewann das Team um den deutschen Weltranglistenfünften Dimitrij Ovtcharov am Freitag auch das Heimspiel gegen Borussia Düsseldorf 3:2. Für den deutschen Meister holte ÖTTV- Legionär Stefan Fegerl mit einem 3:2- Erfolg über den Russen Alexej Smirnow einen Punkt.

17:43 Uhr: +RADSPORT+

Patrick Dempsey übernahm kurzzeitig Hauptrolle beim Giro

Foto: ANSA

US- Schauspieler Patrick Dempsey hat bei der siebenten Etappe des Radrennens Giro d'Italia am Freitag eine Hauptrolle gespielt: Der 51- jährige Fernsehserien- Star (McDreamy aus "Grey's Anatomy") fuhr die ersten Kilometer nach dem Start in Castrovillari an der Spitze des Fahrerfelds. Dabei trug er das rosa Trikot des Gesamtführenden. Dempsey absolvierte den Termin als Gast des US- Teams BMC. Auf die Frage, wer für ihn der größte Radsportler aller Zeiten sei, verwies er auf die belgische Fahrerlegende Eddy Merckx.

15:53 Uhr: +FUSSBALL+

Badstuber verlässt FC Bayern endgültig

Foto: AFP

Der FC Bayern plant für die neue Saison nicht mit Holger Badstuber. "Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte der Münchner Vorstandschef Karl- Heinz Rummenigge. "Dazu wünscht der FC Bayern München Holger Badstuber alles Gute und bedankt sich bei ihm für sein vorbildliches Engagement in den knapp 15 Jahren an der Säbener Straße", wird Rummenigge in einer Mitteilung zitiert. Badstuber, der beim deutschen Fußball- Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 besaß, ist in der Rückrunde an den FC Schalke 04 ausgeliehen.

14:33 Uhr: +FUSSBALL+

Trimmel verlängert Vertrag bei Union Berlin bis 2019

Christopher Trimmel hat seinen Vertrag beim deutschen Zweitligisten 1. FC Union Berlin bis 2019 verlängert. Der Rechtsverteidiger war 2014 von Rapid zu den "Eisernen" gewechselt. Trimmel absolvierte 89 Pflichtspiele für Union und erzielte dabei einen Treffer. In der laufenden Saison verpasste der Burgenländer verletzungsbedingt nur eine Begegnung.

13:22 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz verlängerte mit Lykogiannis bis Sommer 2018

Außenverteidiger Charalampos Lykogiannis wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Sturm Graz tragen. Wie der Fußball- Bundesligist am Freitag bekanntgab, zog man die Option auf Vertragsverlängerung. Damit bleibt der 23- Jährige zumindest bis zum Sommer 2018 bei den "Blackys". Lykogiannis war im Sommer 2015 von Olympiakos Piräus an die Mur gewechselt und absolvierte bisher 54 Pflichtspiele.

11:59 Uhr: +FUSSBALL+

Medien: Ter Stegen verlängert bei Barca bis 2022

Die Vertragsverlängerung von des deutschen Nationaltorwarts Marc- Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist nach Medienberichten perfekt. Er werde seinen bis 2019 laufenden Vertrag mit dem spanischen Meister bis zum 30. Juni 2022 verlängern, berichtete am Freitag die Zeitung "Sport".

Foto: GEPA

Noch fehlten zwar die Unterschriften, aber nach mehrmonatigen Verhandlungen hätten Verein und Profi ein "totales Abkommen" erzielt, hieß es. Das habe auch der 25- Jährige beim Training seinen Kollegen um Superstar Lionel Messi erzählt.

Nach seinem Wechsel zum FC Barcelona im Sommer 2014 stand ter Stegen lange im Schatten von Konkurrent Claudio Bravo. Seit der Verpflichtung des Chilenen durch Manchester City im vorigen Sommer ist der neunfache deutsche Nationalspieler für Trainer Luis Enrique aber die unumstrittene Nummer eins. In dieser Saison bestritt er bereits 44 Pflichtspiele für seinen Club. Dem Bericht zufolge soll die Verlängerung spätestens nach dem Cup- Finale zwischen Barca und Deportivo Alaves am 27. Mai in Madrid offiziell bekanntgegeben werden.

10:45 Uhr: +FUSSBALL+

Redknapp bleibt nach Klassenerhalt Trainer in Birmingham

Trainer Harry Redknapp hat bei Birmingham City einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 70- Jährige hat den Klub auf Platz 19 und zum Klassenerhalt in der Meisterschaft (Championship/zweite Spielklasse) geführt. Redknapp übernahm das Amt im April von Gianfranco Zola.

10:03 Uhr: +EISHOCKEY+

EBEL- Klubs Villach und Linz engagieren Führungsspieler

Die EBEL- Klubs Villacher SV und Black Wings Linz haben bei ihrer Kaderplanung Führungsspieler engagiert. Neu beim VSV ist Jordan Hickmott. Der 27- jährige Kanadier aus British Columbia ist ein Flügel, der auch Center spielen kann. Zuletzt gewann Hickmott mit Banska Bystrica die slowakische Liga und war dort im Grunddurchgang fünftbester Scorer.

Linz hat mit dem US- Amerikaner Jake Dowell (31) einen neuen Leader auf der Centerposition. Dowell kennt den neuen Linz- Trainer Troy Ward aus der Zeit an der Universität von Wisconsin sowie später aus der AHL, wo es Dowell auf 522 Spiele gebracht hat. Die vergangene Saison verlief allerdings enttäuschend, weil sein Klub Rockford die schlechteste Spielzeit der Vereinsgeschichte hatte. Dowell hat auch NHL- Erfahrung (159 Partien) und für Chicago und Minnesota 11 Tore erzielt.

09:09 Uhr: +BASKETBALL+

Finale im NBA- Westen heißt San Antonio gegen Golden State

Die San Antonio Spurs haben das Finale der Western Conference der nordamerikanischen Basketballliga NBA erreicht. Der fünffache Champion setzte sich am Donnerstag im sechsten Spiel bei den Houston Rockets deutlich mit 114:75 durch und entschied die "best- of- seven"- Serie mit 4:2 für sich. Ab Sonntag geht es nun gegen Titelfavorit Golden State Warriors um die Teilnahme am großen Finale.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

22:04 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreichs Herrenteam gewann Testmatch gegen Rumänen

Österreichs Volleyball- Herren- Nationalteam hat am Donnerstag in Craiova das erste von zwei Testländerspielen gegen Rumänien 3:2 (20,- 17,- 20,21,17) gewonnen. Der fünfte Matchball wurde verwertet, am Freitag folgt die Revanche. Die ÖVV- Herren traten mit dem kompletten Kader für die WM- Quali (Ende Mai) und World League (Juni) an. Perugia- Legionär Alexander Berger war Topscorer (24).

21:57 Uhr: +BASKETBALL+

Kapfenberg und Wels starten mit Siegen ins Semifinale

Die Halbfinal- Serie der Basketball- Herren- Bundesliga hat am Donnerstag mit Auswärtssiegen für Kapfenberg und Wels begonnen. Die Steirer setzten sich bei den Swans Gmunden mit 92:73 (46:40) durch, die Oberösterreicher behielten überraschend beim Meister Gunners Oberwart mit 84:75 (40:50) die Oberhand. Die nächsten Partien der "best of five"- Serie steigen am Sonntag.

21:37 Uhr: +HANDBALL+

Hard holte im HLA- Halbfinale gegen Westwien Heimsieg

Der HC Hard hat Kurs ins Finale der Handball- Liga Austria eingeschlagen. Die Vorarlberger setzten sich im ersten Halbfinal- Duell mit Westwien am Donnerstag klar mit 30:20 (15:13) durch. Im "best of three" gingen die Harder damit in Führung, am Sonntag genießt nun Westwien in Maria Enzersdorf Heimvorteil.

Die Gäste gestalteten die Partie bis zur Pause ausgeglichen. In der zweiten Spielhälfte legte der im Vorjahr von den Fivers entthronte Serienmeister aber eine Tempoverschärfung hin, der Westwien nicht folgen konnte. In der 46. Minute lag Hard bereits mit elf Treffern voran. Dominik Schmid und Gerald Zeiner waren mit je fünf Treffern beste Werfer der Sieger, bei Westwien kam Erwin Feuchtmann auf sechs Tore.

Bereits am Mittwoch hatte Titelverteidiger Fivers seine Halbfinalserie gegen Schwaz mit einem 35:32- Erfolg nach Verlängerung gestartet. Die Tiroler gaben am Donnerstag bekannt, dass sie der Weißrusse Hleb Harbuz im Sommer verlassen wird. Der 23- jährige Rückraumspieler wechselt zum ukrainischen Champions- League- Teilnehmer HC Saporoschje.

20:23 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei 470er- EM vor Monaco nur noch auf Platz 13

David Bargehr und Lukas Mähr sind bei der offenen 470er- Segel- EM vor Monaco am Donnerstag auf Gesamtrang 17 und Platz 13 im EM- Ranking zurückgefallen. Das OeSV- Duo wurde in der ersten Wettfahrt disqualifiziert, danach landete es an der 13. Stelle. Die 470er- Neulinge Niko Kampelmühler und Thomas Czajka belegen in der Silberflotte nach den Plätzen fünf und sieben den 30. Zwischenrang.

15:49 Uhr: +FUSSBALL+

Marcelino neuer Trainer von Valencia

Foto: AFP

Der 51- jährige Spanier Marcelino Garcia ist neuer Trainer des spanischen Klubs CF Valencia. Das gab der nur auf Platz 13 der Primera Division liegende Verein am Donnerstag bekannt. Marcelino wird Interimstrainer Voro ablösen, der im Dezember von Cesare Prandelli übernommen hatte.

Marcelino hat sich als Trainer von Villarreal einen guten Namen gemacht. Er führte Villarreal von der zweiten Liga in die Primera Division und dreimal unter die besten sechs Teams in der Tabelle. Nun soll er dem im Mittelmaß versunkenen sechsfachen Meister aus Valencia wieder zu einer Spitzenmannschaft formen.

15:41 Uhr: +FUSSBALL+

Schmidt verlängert Vertrag bei Admira

Patrick Schmidt hat seinen Vertrag bei Bundesligist Admira um drei Jahre bis Sommer 2020 verlängert. Der 18- jährige Stürmer kam diese Saison elfmal in der Bundesliga, zweimal im Cup und einmal in der Europa- League- Qualifikation zum Einsatz. Dabei gelangen dem Talent auch zwei Tore. "Schmidt ist ein Vorzeigebeispiel für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit", sagte Manager Amir Shapourzadeh.

11:39 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer angeschlagen, MRT soll Klarheit bringen

Jürgen Melzer hat am Mittwoch beim ATP- Challenger in Aix- en- Provence in der zweiten Runde aufgeben müssen. Ursache für das Aus beim Stand von 6:3, 4:6, 0:3 gegen Julien Benneteau (FRA- 8) waren Schmerzen im linken Ellbogen. Ob Österreichs aktuell drittbester Tennisspieler pausieren muss, stellt sich erst am Donnerstagabend heraus.

Foto: AFP

Melzer, der sein Ranking seit Jahresbeginn mehr als halbiert hat und aktuell auf Platz 139 steht, hätte kommende Woche einen Einsatz in Bordeaux geplant. Eine Magnetresonanz- Tomografie (MRT) am Nachmittag soll Aufschluss über den Grad der Verletzung sowie eine eventuell nötige Pause geben, teilte Melzer auf APA- Anfrage mit. Melzer, der am 22. Mai 36 Jahre alt wird, hat zuletzt u.a. auch mit Dominic Thiem trainiert und hofft auch, in der Qualifikation für die French Open zu spielen.

10:05 Uhr: +EISHOCKEY+

Stürmer Sarauer wechselte von Fehervar nach Villach

Der Villacher SV hat sich für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit Center Andrew Sarauer verstärkt. Der 32- jährige Kanadier spielte in den vergangenen vier Saisonen für Fehervar, hat im April 2015 die ungarische Staatsbürgerschaft erhalten und spielt seither für das ungarische Nationalteam. Sarauer hat in 196 EBEL- Spielen 170 Punkte (64 Tore, 106 Assists) verbucht.

09:59 Uhr: +TENNIS+

Wawrinka noch nicht in French- Open- Form: Aus in Madrid

Drei Jahre nach dem sensationellen Zweitrunden- Aus gegen Dominic Thiem ist Stan Wawrinka am späten Mittwochabend beim ATP- Masters- 1000- Turnier in Madrid erneut früh gescheitert. Der Franzose Benoit Paire sorgte mit einem 7:5, 4:6, 6:2 über den als Nummer drei gesetzten Schweizer für die erste große Überraschung des Turniers. Auch Marin Cilic (CRO- 7) musste sich dem Deutschen Alexander Zverev beugen.

Foto: Getty Images

Wawrinka und Madrid - das wird wohl keine "Liebesgeschichte" mehr: Seit dem gegen Rafael Nadal verlorenen Endspiel 2013 ist "Stan the man" nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen. Auch im Vorjahr war er bei seinem ersten Auftritt nach einem Freilos an Nick Kyrgios (AUS) gescheitert. Gegen Paire vergab Wawrinka u.a. eine 4:2,40:0- Führung im ersten Satz und verlor diesen noch. Nach einsetzendem Regen glich er unter geschlossenem Dach zwar auf 1:1- Sätze aus, doch kurz vor Mitternacht war das Turnier für den Eidgenossen vorüber.

Der frühere Roland- Garros- Sieger wird sich gewaltig steigern müssen, will er dieses Jahr bei den am 28. Mai beginnenden French Open sein Vorjahres- Halbfinale (Aus gegen Andy Murray) verteidigen. Auch in Monte Carlo scheiterte der 32- jährige Schweizer schon im Achtelfinale an Kitzbühel- Starter Pablo Cuevas (URU). Auf diesen trifft sein Bezwinger Paire nun.

Ebenfalls wegen Regens unterbrochen und unter geschlossenem Dach fertiggespielt wurde die zweite späte Abendpartie. Und auch diese brachte einen Außenseitersieg. Der 20- jährige Alexander Zverev feierte seinen ersten Sieg über einen Top- Ten- Spieler auf Sand und rang den als Nummer 7 gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 6:7(3),6:3,6:4 nieder. Zverev hat auf diesem Untergrund nach seinem ersten Sandplatz- Titel und dem ersten Turniersieg auf heimischen Boden vergangenen Sonntag in München viel Selbstvertrauen gesammelt. Er sollte am Donnerstagabend auf den als Nummer 11 gesetzten Tschechen Tomas Berdych treffen.

09:02 Uhr: +BASKETBALL+

NBA- Rekordmeister Boston vor Einzug ins Conference- Finale

Die Boston Celtics stehen vor dem Einzug ins Eastern- Conference- Finale dNBA, in dem bereits Titelverteidiger Cleveland wartet. Der NBA- Rekordchampion (17 Titel) feierte am Mittwochabend einen 123:101- Heimsieg über die Washington Wizards. Damit führt Boston in der "best of seven"- Serie nun 3:2. Spiel sechs findet am Freitag (Ortszeit) in Washington D.C. statt.

Bei den Celtics überzeugte diesmal vor allem Avery Bradley mit persönlichem Play- off- Rekord von 29 Punkten. Auch Al Horford (19), Isaiah Thomas (18), der auch noch neun Assists verbuchte, und Jae Crowder (18) punkteten für die Celtics im zweistelligen Bereich. "Avery war der Schlüssel für den heutigen Sieg, in der Defensive und Offensive", lobte Thomas seinen Teamkollegen Bradley. Bei Washington kam Spielmacher John Wall diesmal nur auf 21 Punkte.

Die Celtics und Wizards trafen in dieser Saison inklusive Grunddurchgang schon neunmal aufeinander, wobei bisher immer das Heimteam siegte. Sollte also Washington diese Serie fortsetzen und den 3:3- Ausgleich schaffen, dann würde es in der Nacht auf Dienstag (ab 2 Uhr MESZ) zum Entscheidungsspiel in Boston kommen. Bereits 48 Stunden später stünde dann für den Sieger das erste Duell mit den im Play- off noch ungeschlagenen Cleveland Cavaliers auf dem Programm.

08:30 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh und Anaheim im NHL- Conference- Finale

Titelverteidiger Pittsburgh Penguins und die Anaheim Ducks komplettieren die Conference- Finali in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL. Die Penguins gewannen am Mittwoch bei den Washington Capitals mit 2:0 und entschieden die "best of seven"- Serie mit 4:3 für sich. Anaheim stieg dank eines 2:1- Heimsiegs (gesamt 4:3) gegen die Edmonton Oilers auf.

Im Finale der Western Conference treffen nun ab Freitag Anaheim und die Nashville Predators aufeinander, im Osten kämpfen Pittsburgh und die Ottawa Senators um den Einzug ins NHL- Finale um den Stanley Cup.

Für Washington war einmal mehr gegen die Penguins Endstation. Zehnmal sind beide Teams im Play- off aufeinandergetroffen, neunmal setzte sich Pittsburgh durch, nun im zweiten Jahr nacheinander im Conference- Halbfinale. Mit dem seit 2005 in der Liga spielenden Superstar Alexander Owetschkin ist Washington damit weiterhin nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

Bryan Rust (29.) und Patric Hornqvist (45.) schossen die Tore des Titelverteidigers, herausragend war aber Torhüter Marc- Andre Fleury, der alle 29 Torschüsse abwehrte "Er war unglaublich", schwärmte Pittsburghs Superstar Sidney Crosby. Dabei ist Fleury im Play- off nur zum Zug gekommen, weil sich Einser- Torhüter Matt Murray unmittelbar vor der entscheidenden Saisonphase verletzt hat.

In Anaheim gingen die Oilers durch Drake Caggiula (4.) früh in Führung, Andrew Cogliano (29.) und Nick Ritchie (44.) schossen die Ducks aber zum zweiten Mal in den jüngsten drei Jahren ins NHL- Halbfinale.