Venezuela: Schlägertrupps verprügeln Abgeordnete

In Venezuela haben mutmaßliche Unterstützer von Staatschef Nicolas Maduro am Mittwoch das von der Opposition dominierte Parlament in der Hauptstadt Caracas gestürmt und auf Oppositionsabgeordnete eingeschlagen. Die Vermummten drangen zunächst in die Gärten des Parlaments ein, danach gelang es einigen Angreifern, in das Gebäude vorzudringen, wo es zu wüsten Szenen kam. Mehrere Menschen - darunter fünf Parlamentarier - wurden teils schwer verletzt. Der Eingang zum Sitz der Nationalversammlung wurde blockiert. Mittlerweile ist die Belagerung beendet - doch die Angst vor einem Bürgerkrieg wächst.