Venezuela: Hubschrauberangriff auf Höchstgericht

Am Dienstag (Ortszeit) ist es womöglich zu einem Putschversuch gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gekommen. Ein gekarperter Polizeihubschrauber kreiste über der Hauptstadt Caracas und warf Granaten auf das Gebäude des Höchstgerichts ab. In der Nähe des Gerichts ist auch der Amtssitz des umstrittenen sozialistischen Präsidenten. Maduro selbst sprach von einem "Putschversuch" bzw. von einem "Terroranschlag", dessen Drahtzieher "schnellstmöglich" gefunden würden. Die Armee ist in Alarmbereitschaft.