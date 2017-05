Venezuela: Erneut Tote bei Demos gegen Maduro

Die gewaltsamen Proteste in Venezuela gegen Präsident Nicolas Maduro haben am Mittwoch zwei weitere Todesopfer und Dutzende Verletzte gefordert. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Venezuela seit Anfang April auf 39. Im Inland wächst von vielen Seiten zunehmend der Druck auf Maduro, da ein Bürgerkrieg drohen könnte.