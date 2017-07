Venedig beschränkt jetzt Zugang zum Markusplatz

Zahlreiche Städte Italiens drohen - wie berichtet - angesichts einen neuen Touristen- Rekordhochs am Massentourismus zu ersticken. So will Venedig jetzt bis Ende des Jahres ein Buchungssystem für den Zugang zum Markusplatz einführen, um die Touristenströme wieder in überschaubare Bahnen zu lenken. Ein Numerus Clausus, über den zuletzt in Medien für Städte wie Florenz, Rom oder eben Venedig spekuliert worden war, für den berühmten Platz sei aber nicht geplant, wie die für Tourismusfragen zuständige Gemeinderätin Paola Mar am Freitag betonte.