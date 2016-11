Veith auf Skiern - "aber Comeback ganz weit weg"

Ski- Star Anna Veith hat am Mittwoch erstmals seit fünfwöchiger Pause und Konzentration auf das Krafttraining wieder Schwünge in den Schnee gezogen. Nach einem Bericht im ORF- Kurzsport war die Salzburgerin auf der Reiteralm in der Steiermark unterwegs. Mit einem Comeback im Ski- Weltcup rechne Veith aber nicht vor Weihnachten.