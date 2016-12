VdB dreht Salzburg - Endergebnis erst am Dienstag

Mit der Auszählung der Briefwahl in Salzburg stieg auch die Wahlbeteiligung - bei einer geringfügigen Korrektur der Wahlberechtigten nach oben - von 72,8 auf 74,4 Prozent. Die annullierte Stichwahl vom 22. Mai hatte der freiheitliche Kandidat in Salzburg noch mit 52,8 Prozent gewonnen, Van der Bellen kam damals auf 47,2 Prozent.

Von den am Montag ausgezählten rund 32.700 gültigen Briefwahlstimmen entfielen 68,6 Prozent auf Van der Bellen - deutlich mehr als in der ersten Stichwahl (60,1 Prozent). Inklusive der Briefwahlstimmen zeigte sich in Salzburg vor allem auf Bezirksebene ein Nord- Süd- Gefälle. Die nördlichen Landesteile - die Landeshauptstadt (62,5 Prozent), der Flachgau (51,9 Prozent) und der Tennengau (51,2 Prozent) - votierten mehrheitlich für Van der Bellen, der Lungau, Pinzgau und Pongau mit teils deutlichem Vorsprung für Hofer.

Innsbruck- Land braucht noch bis Dienstag mit Auszählung

Das endgültige Ergebnis der Bundespräsidenten- Stichwahl wird Österreich allerdings erst am Dienstag zu Mittag erfahren. Denn die Bezirkswahlbehörde von Innsbruck- Land wird erst dann mit der Auszählung der Briefwahl fertig werden.

Jeweils plus zwei Prozentpunkte für VdB in Vorarlberg, Wien und OÖ

Bereits fertig ausgezählt waren am frühen Abend auch Vorarlberg, Wien und Oberösterreich. In allen drei Ländern brachten die Briefwähler dem gewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ein Plus von etwas über zwei Prozentpunkten. In Wien legte Van der Bellen von 63,6 auf 65,7 Prozent zu, er hat insgesamt 533.697 Stimmen erhalten. Drei Viertel der Briefwähler hatten ihn angekreuzt. Norbert Hofer erhielt in Wien inklusive Briefwahl 34,3 Prozent bzw. 278.894 Stimmen.

In Oberösterreich holte sich der nächste Bundespräsident zwei Drittel der Briefwahlstimmen - und kam damit letztlich auf 55,3 (Sonntagabend: 53,3) Prozent bzw. 440.631 Stimmen. Hofer wurde von 44,7 Prozent bzw. 356.619 Oberösterreichern gewählt. In Vorarlberg kamen mit der Auszählung der Briefwahlkarten für Van der Bellen 19.781 Stimmen dazu, für Hofer waren es 6702. Damit verbesserte sich Van der Bellens Ergebnis im Ländle von 60,4 auf 62,5 Prozent.

Steiermark bleibt auch mit Briefwahlstimmen blau

Die Steiermark bleibt zwar bei der Wiederholung der Hofburg- Stichwahl mehrheitlich blau, bei den Briefwahlstimmen hatte Alexander Van der Bellen allerdings 61,2 Prozent oder 61.098 Stimmen für sich verbuchen können. Norbert Hofer kam auf 38,8 Prozent oder 38.790 Stimmen. Inklusive Wahlkarten lag Hofer in der Grünen Mark bei 52,7 und Van der Bellen damit bei 47,3 Prozent.