Vater von Parcour- Opfer: "Habe ihm das verboten"

Wie ihre tollkühnen Idole aus Film und Werbung hüpfen einige Burschen in den Höfen in der Donaustadt von einem Geländer zum andern, hechten über Treppenanlagen und landen auf Balkonen. "Mein jüngster Sohn Julian sagte, er geht Samstagabend noch in den Hof Fußball spielen. Doch er hüpfte in der Anlage herum, obwohl ich ihm das streng verboten habe", schildert Vater Manfred D. der "Krone".

Beim Sprung von einem Geländer auf einen Balkon stürzte Julian ab. Foto: Martin A. Jöchl

Dabei wurde dem Buben ein Sprung von einem Geländer auf einen Balkon über einen Abgrund zum Verhängnis. Während alle vor ihm sicher landeten, rutschte Julian D. auf dem Sims aus und stürzte mit dem Blech ab.

In dieser Anlage kam es zum Unfall. Foto: Martin A. Jöchl

Julian versteckte sich nach Unfall

Der Schüler prallte auf den Beinen auf, kippte nach vorne und bekam das volle Gewicht auf die Hände. "Beide Gelenke brachen und er erlitt Abschürfungen auf einer Gesichtshälfte. Nach dem Unglück rappelte er sich auf und versteckte sich verschämt auf einer anderen Stiege, weil er sich nicht nach Hause traute", so der neunfache Vater.

Zeugen alarmierten die Rettung - Julian wurde ins SMZ- Ost geflogen. "Er wurde sofort notoperiert. Das Wichtigste ist jetzt, dass unser Julian wieder gesund wird", so der besorgte Vater, der wegen Unterlassung der Aufsichtspflicht angezeigt wurde.

Florian Hitz, Kronen Zeitung