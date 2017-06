Vater findet Sohn (2) reglos in Teich - reanimiert

Tragischer Unfall am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Pram in Oberösterreich: Ein Zweijähriger war in einem unbeobachteten Moment aus dem eingezäunten Garten des Familienanwesens gelaufen und rund eine Stunde lang spurlos verschwunden. Sein Vater machte schließlich in einem angrenzenden Teich eine schockierende Entdeckung, fand seinen Sohn reglos im Wasser treibend vor.