Vater drückt Sohn brennende Zigarette ins Auge

Völlig durchgedreht ist ein 66- Jähriger bei einem Familienstreit in Wilhering in Oberösterreich. Nach einer handfesten Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau ließ der Mann seine Wut am eigenen Sohn aus - und das äußerst brutal. So drückte er dem 27- Jährigen eine brennende Zigarette ins linke Auge.