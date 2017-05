Vater des Terror- Bombers bei Interview verhaftet

Ramadan Abedi wurde während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Reuters von einer Anti- Terroreinheit in Gewahrsahm genommen. Zuvor habe er noch erzählen können, dass er seinen Sohn Salman zuletzt etwa vor fünf Tagen telefonisch gesprochen. Dabei sei alles normal gewesen. Salman habe der Familie gesagt, er gehe auf eine Pilgerreise nach Mekka, sagte der Vater.

Der Vater sagte, er sei sich sicher, dass sein Sohn kein Mitglied der Extremistenmiliz Islamischer Staat gewesen sei. "Salman gehört keiner Organisation an." Die Familie sei "ein bisschen durcheinander, weil Salman nicht diese Ideologie hat, er glaubt nicht an so etwas". Er fügte hinzu: "Wir verurteilen diese terroristischen Taten auf Zivilisten, unschuldige Menschen."

Schreckliche Szene aus dem Inneren der Konzerthalle kurz nach dem Bombenanschlag Foto: AP

Laut einem weiteren Verwandten kehrte Abedi erst vier Tage vor dem Anschlag von einem Besuch in Libyen nach Manchester zurück. "Sein Vater wollte, dass er in Libyen bleibt, aber Salman bestand darauf, nach Manchester zu gehen", sagte der Mann, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

Ein Bruder Abedis räumte Verbindung zum IS ein

Zuvor war bekannt geworden, dass beide Brüder Abedis in Haft seien. Einer von ihnen, Hachem, war nach Angaben der Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen und habe eingeräumt, zur Terrormiliz IS zu gehören. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in Manchester in ständigem Kontakt gewesen.

Die Polizei sucht Salman Abedis Komplizen. Foto: AP, AFP

Abedi hat neben den beiden Brüdern auch noch eine Schwester. Ermittler haben am Mittwochabend auch eine Frau festgenommen. Sie sei bei Durchsuchungen in Blackley im Norden von Manchester festgesetzt worden, meldete die Polizei. Ob es sich dabei um die Schwester Abedis handelt, ist noch nicht bekannt.

Die Behörden vermuten eine gemeinschaftlich geplante Tat der Verdächtigen: Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd. Das deute darauf hin, dass der Selbstmordattentäter Salman Abedi "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe.

Video: Terror- Bestie Abedi hatte Komplizen!

Die britische Polizei hatte nach eigenen Angaben am Dienstag und Mittwoch insgesamt sechs Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen. Beim blutigen Terroranschlag am Montag im britischen Manchester waren 22 Menschen, unter ihnen zahlreiche Jugendliche und auch Kinder, ums Leben gekommen.

IS bekennt sich zu Attentat

Die Extremistenorganisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Ungereimtheiten in deren Angaben ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob sie wirklich verantwortlich ist. In der Vergangenheit hatten sich einige IS- Bekenntnisse als falsch erwiesen. Auch Rudd betonte, die Verbindung zum IS müsse erst untersucht werden. Der französische Innenminister Gerard Collomb sagte, ihm hätten britische Ermittler berichtet, dass Abedi möglicherweise auch nach Syrien gereist sei.

Terrorgefahr "imminent": 3800 Soldaten rücken aus

Großbritannien befindet sich nach dem blutigen Terroranschlag im Ausnahmezustand. Premierministerin Theresa May warnte am Mittwoch vor einer "imminenten Gefahr" weiterer Terrorakte und erhöhte die Warnstufe. Das Parlament, der Buckingham- Palast und andere wichtige Gebäude und Orte werden nun von bewaffneten Kräften gesichert. Die Polizei wird von 3800 Soldaten zusätzlich unterstützt. Bis auf Weiteres sind auch die berühmten Wachwechsel vor dem Buckingham- Palast abgesagt.

Tausende Soldaten unterstützen die britische Polizei und sichern strategisch wichtige Orte. Foto: AP, AFP