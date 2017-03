Vater des Orly- Angreifers: "Er war kein Terrorist"

Der bei einer Attacke auf eine Soldatin getötete Angreifer vom Pariser Flughafen Orly war nach Einschätzung seines Vaters "niemals ein Terrorist". Der 39 Jahre alte Sohn habe getrunken, nicht gebetet oder an den Dschihad geglaubt. "Aber unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis - da kommt man dort hin", sagte der Vater am Sonntag in einem Radio- Interview über die Tat seines Sohnes. Bei dessen Leiche wurden unter anderem ein Koran, eine Pistole und ein Benzinkanister gefunden.