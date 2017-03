Vassilakou warnt vor eigener Wientalterrasse

Mit der Wientalterrasse hat sich die Stadt einen unfreiwilligen Konkurrenten zum Eistraum geleistet, denn bei Eis verwandelt sich der Holzboden, wie berichtet , in eine spiegelglatte und mitunter gefährliche Oberfläche. Die Grünen nehmen die Rutschpartie achselzuckend in Kauf und hoffen auf den baldigen Frühling: "Bei Eis kann man dort wegen Wienfluss und Holzbauweise nicht einfach salzen wie anderswo in der Stadt", fasst Maria Vassilakou jetzt im "Krone"- Gespräch zusammen.

"Die Terrasse ist betretbar, aber auf eigene Gefahr. Es gibt Schilder, die darauf hinweisen, dass man sie bei Eis besser nicht betreten sollte." Kurioser Zusatz: "Und ich kann es auch nicht empfehlen."

Maria Vassilakou Foto: Klemens Groh

Grüne: Wien springt ein, wenn Bund Gelder kürzt

Auf glattem Parkett bewegt sich Vassilakou außerdem beim Thema Verschärfung des Fremdenrechts. Für sie ist die aktuelle Debatte - abgewiesenen Asylwerbern soll die Grundversorgung gestrichen werden - ein "zynisches Machtspiel", wie sie im "Standard" zitiert wird. "Wir werden da nicht zusehen. Menschen, die Unterstützung brauchen, werden in Wien versorgt." Heißt: Wien springt ein, wenn der Bund die Gelder kürzt - damit wird die Stadt für Flüchtlinge noch interessanter.

Michael Pommer, Kronen Zeitung