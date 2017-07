Vasiliki Alexandri ist WM- Achte in der Solo- Kür!

Foto: AFP

"Für mich ist hier ein großer Traum in Erfüllung gegangen", sagte die 19- jährige Alexandri. "Ich habe noch nie zuvor so viele Punkte bekommen und freue mich irrsinnig. Das WM- Finale war mein großes Ziel hier in Budapest, daran habe ich geglaubt. Dass ich jetzt zweimal Achte geworden bin, ist fantastisch und fast unglaublich." Sie freue sich über die guten Noten der Punkterichter und hoffe, noch stabiler zu werden.

Lob kam auch von Trainerin Albena Mladenova: "Sie war sehr gut bei ihrer ersten WM. Sie hat mich sehr positiv überrascht. Sie hat großes Potenzial, das haben die Richter mit ihren Punkten auch bestätigt." Das Ziel der jungen Athletin ist eine WM- Medaille, da ihre Bewerbe nicht olympisch sind. Nächstes Jahr will sie die Schule mit der Matura abschließen und "parallel dazu neue technische Elemente einstudieren und an einer neuen Kür feilen". Nun steht aber erst einmal Urlaub auf dem Programm.

