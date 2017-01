Vanessa Herzog nach erstem Sprint- Tag nur Zehnte

Die Niederländerin hatte am Freitag über 500 und 3000 m gewonnen und legte einen Sieg über 1500 m nach. Platz zwei im 5000er reichte locker zu ihrem fünften EM- Titelgewinn. Silber und Bronze gingen an die tschechische Titelverteidigerin und 5000- m-Siegerin Martina Sablikova sowie die Niederländerin Antoinette de Jong. Die Österreicherin Viola Feichtner war bei ihrem EM- Debüt nicht mehr dabei, nachdem sie am Vortag nach zwei Sololäufen auf dem 19. und letzten Platz gelegen war.

Im Sprint sind auch am Sonntag 500 und 1000 m zu bewältigen. In Führung liegt nach zwei zweiten Plätzen die Tschechin Karolina Erbanova.

Die Herren haben ihre Konkurrenz bereits beendet, Kai Verbij und Kjeld Nuis sorgten für einen niederländischen Doppelsieg. Bronze ging an den Deutschen Nico Ihle. Österreich war nicht vertreten. Sehr wohl allerdings im Allround- Vierkampf der Herren, in dem Linus Heidegger über 500 m in 37,88 Sekunden 18. wurde.