Vanek- Tor bei Detroit- Pleite gegen Buffalo

Thomas Vanek gelang zwar für die Detroit Red Wings gegen seinen Ex- Klub Buffalo im Schlussdrittel (47.) der umjubelte Ausgleich zum 3:3, am Ende siegten aber doch die Sabres mit 4:3. Die New Rangers (mit Michael Grabner) verbuchten einen 4:3- Heimsieg gegen Ottawa.

Grabner, der in dieser Saison schon 14 mal für die Rangers getroffen hat, blieb diesmal ohne Scorerpunkt. Für Vanek war es der sechste Saisontreffer.