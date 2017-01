Vanek: Assist und Penalty- Treffer bei Detroit- Sieg

Detroit lag in der heimischen Joe- Louis- Arena nach dem ersten Drittel mit 1:4 zurück, kämpfte sich aber mit drei Toren im Mitteldrittel zurück. Vanek legte dabei Andreas Athanasiou das 3:4 (30.) mit einem genialen Pass auf.

Der Stürmer prolongierte damit seine Erfolgsserie: Vanek hat in den jüngsten sieben Spielen zumindest einen Scorerpunkt verzeichnet und dabei insgesamt fünf Tore und fünf Assists verbucht. Mit 31 Punkten in 34 Partien schloss er zu Henrik Zetterberg als punktbester Spieler der Red Wings auf, obwohl er wegen einer Verletzung elf Spiele pausieren musste. Beeindruckend ist auch seine Bilanz im Penaltyschießen: Vanek hat in dieser Saison all seine vier Versuche verwandelt.

Frans Nielsen fixierte mit seinem Penalty- Treffer schließlich den dritten Detroit- Sieg in Folge, womit die Red Wings den Rückstand auf die Play- off- Plätze auf vier Punkte verkürzten. Allerdings hat Detroit drei Spiele mehr ausgetragen als die Toronto Maple Leafs und die Ottawa Senators.

NHL- Ergebnisse:

Detroit Red Wings - Boston Bruins 6:5 n.P.

Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 6:3

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 1:4

Edmonton Oilers - Florida Panthers 4:3 n.V.

Los Angeles Kings - San Jose Sharks 2:3