Vancouver: 25 Verletzte bei Airbus- Notlandung

Bange Minuten erlebten am Dienstagabend rund 400 Insassen eines Airbus A380 der British Airways. Das in San Francisco gestartet Flugzeug musste kurz nach dem Start in im kanadischen Vancouver notlanden, weil sich in der Maschine Rauch gebildet hatte. 25 Menschen mussten mit Rauchgasvergiftungen in Spitäler gebracht werden. An Bord waren zufällig auch zwei krone.at- Mitarbeiter, die unverletzt davonkamen.