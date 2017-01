Van Gaal dementiert: "Bin nicht zurückgetreten"

Der 65- Jährige hatte in einem Interview mit dem "Telegraaf" zuvor anderes von sich gegeben. Er denke nicht, dass er noch einmal zurückkehren werde, sagte Van Gaal dort. Gegenüber Cadena Ser gab er nun an, falsch wiedergegeben worden zu sein. "In Holland schreibt die Presse, was sie will. Wie in Spanien legen sie Wert auf andere Dinge", meinte der ehemalige Barcelona- Trainer.

Foto: AP

Zuletzt betreute Van Gaal Manchester United bis zu seiner Entlassung im vergangenen Mai. Seine Rückkehr an die Seitenlinie werde auch davon abhängen, welche Angebote er vorgelegt bekomme, gab er nun an. "Ich habe schon viele Klubs trainiert, und ich denke, es ist sehr schwer, sich auf diesem Klub- Level noch zu verbessern", betonte Van Gaal.