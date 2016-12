Van der Bellen wird neuer Bundespräsident!

Auch wenn die Wahlkarten erst am Montag ausgezählt werden, kann das Team Van der Bellens bereits jubeln. Ein Wahlkrimi wie in der später aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai, als am Sonntag Hofer und am Montag nach Auszählung der Briefwahlstimmen Van der Bellen voran lag - letztlich entschieden gerade einmal gut 30.000 Stimmen -, bleibt uns also erspart. Auch der krisengeschüttelten Bundesregierung wird durch den Sieg Van der Bellens wohl eine Atempause verschafft.

Sobotka: "Alles nach Plan"

Im Medienzentrum in der Hofburg herrscht Hochbetrieb. Rund 750 Akkreditierungen von Journalisten und Technikern registrierte das Innenministerium. Darunter sind auch zahlreiche ausländische Medienvertreter, von der spanischen Zeitung bis zum chinesischen Fernsehen. Alle Journalisten mussten durch strenge Sicherheitskontrollen ähnlich wie am Flughafen, bevor sie in die Redoutensäle durften. "Es läuft alles nach Plan", sagte Innenminister Wolfgang Sobotka am Nachmittag.

6,4 Millionen Österreicher wahlberechtigt

6.399.572 Österreicher konnten ihre Stimme abgeben. Einen Favoriten gab es diesmal nicht, die Umfragen zeigten keinen der beiden Kandidaten klar im Vorteil. Umso bemerkenswerter ist nun der doch klare Vorsprung Van der Bellens. Im ersten Wahlgang am 24. April war - bei insgesamt sechs Kandidaten - Hofer mit 35,05 Prozent Erster vor Van der Bellen gewesen, der mit 21,34 Prozent in die Stichwahl einzog.

Aus dieser ging letztlich, nach Auszählung der Briefwahlstimmen, Van der Bellen als Sieger hervor - mit einem Vorsprung von nur 30.863 Stimmen. Diese Wahl hat die FPÖ erfolgreich angefochten, der VfGH hob erstmals österreichweit eine Wahl auf.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Anfechtungsfrist bis Weihnachten

Der künftige Bundespräsident kann allerdings erst knapp vor Weihnachten ganz sicher sein, dass er tatsächlich in die Hofburg einzieht, denn auch das Ergebnis der Stichwahl- Wiederholung kann beim VfGH angefochten werden - und zwar eine Woche lang nach der Verlautbarung des amtlichen Wahlergebnisses durch die Bundeswahlbehörde am 15. Dezember.

Auf die gewohnte Neujahrsansprache des Bundespräsidenten müssen die Österreicher in jedem Fall verzichten: Der Nachfolger Heinz Fischers wird erst am 26. Jänner angelobt. Bis dahin führen die drei Nationalratspräsidenten die Amtsgeschäfte.

Erste Wahllokale öffneten um 6 Uhr

Die ersten Wahllokale in Niederösterreich öffneten am Sonntag bereits um 6 Uhr - drei in Euratsfeld im Bezirk Amstetten und eines in Wiener Neustadt. Die meisten der insgesamt 10.292 Wahllokale sperrten zwischen 7 und 8 Uhr auf. Geschlossen wurden die letzten um 17 Uhr. Erst dann durften erste Ergebnisse und Hochrechnungen veröffentlicht werden.

