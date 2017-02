Van der Bellen und Kern treffen heute EU- Spitzen

Die EU- Spitzen befürchten nach dem Brexit- Votum der Briten und dem Erfolg von Donald Trump bei den US- Präsidentschaftswahlen einen weiteren Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern, insbesondere bei den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich bzw. den Niederlanden. Am Dienstag wird Van der Bellen dann eine Rede vor dem Europaparlament in Straßburg halten. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsident Antonio Tajani geplant.

Van der Bellen hat sich bewusst Brüssel und Straßburg für seinen ersten Auslandsbesuch ausgesucht. Warum gerade dorthin? "Weil das salopp gesagt die Hauptstadt Europas ist", sagte das neue Staatsoberhaupt Ende Jänner vor Schülern des Wiener Gymnasiums Stubenbastei.

Juncker: "Ich mag die FPÖ nicht"

Van der Bellens Wahlsieg über FPÖ- Kontrahent Norbert Hofer war aus Sicht der EU- Spitzen "bedeutsam". Juncker hatte bereits vor der Bundespräsidentenwahl kein Hehl daraus gemacht, dass er die FPÖ "nicht mag". In einem Interview hatte er damals erklärt: "Mit den Rechtspopulisten ist weder eine Debatte noch ein Dialog möglich."