Van der Bellen auf Freundschaftsvisite in Italien

"Italien", sagt Bundespräsident Van der Bellen, "ist - je nach Statistik - unser zweit- oder drittwichtigster Handelspartner. Sowohl was den Import als auch was den Export anlangt. Und auch in den vergangenen Monaten hat es da hohe Steigerungsraten gegeben."

Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Oft werde vergessen, so Van der Bellen, dass Italien nach Deutschland die zweitgrößte Industrienation Europas sei. Einen entsprechenden Stellenwert haben die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen bei den Gesprächen und dem Arbeitsmittagsessen mit Präsident Mattarella.

Der zweite wichtige Punkt war - wie bei jedem Italien- Besuch eines hochrangigen österreichischen Politikers - das Thema Südtirol. Auch wenn heuer der 25. Jahrestag der Streitbeilegung gefeiert wird. "Südtirol hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Krisenthema zu einer vorbildlichen Lösung für eine Minderheit in einem Staatsgebiet entwickelt", erklärt Van der Bellen.

Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Und natürlich war auch die Migrationskrise im Mittelmeer ein wichtiges Thema, für das es bislang allerdings keine Lösung gibt. Die Zusammenarbeit mit Italien auf der Brennerroute funktioniere aber gut, so der Bundespräsident.

Christian Hauenstein, Kronen Zeitung