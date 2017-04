Valtteri Bottas gewinnt vor beiden Ferraris

R ed-

Bull-

WM-

Jungstar Max Verstappen wurde Fünfter, Daniel Ricciardo schied aus. In derWertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Hamilton auf 13 Punkte aus. Bottas folgt 23 Zähler zurück auf Rang drei.

In der Konstrukteurs- Wertung eroberte Mercedes um einen Punkt die Führung von Ferrari zurück. Das nächste Rennen geht in zwei Wochen in Montmelo bei Barcelona über die Bühne.