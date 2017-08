USA: Wütender Angestellter schoss in Lokal um sich

In Charleston im US- Bundesstaat South Carolina ist es am Donnerstag zu einer Schießerei und Geiselnahme gekommen. US- Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass ein bewaffneter, etwa 50 Jahre alter Afroamerikaner ein Restaurant betreten, um sich geschossen und dort Geiseln genommen hatte. Eine Person erlitt Schussverletzungen und verstarb im Krankenhaus. Die Polizei konnte die Geiselnahme in den Abendstunden beenden, ein Sprecher bestätigte, dass es sich bei dem Täter um einen ehemaligen Angestellten des Lokals handelt.