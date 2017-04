"USA werden von einem Idioten geführt"

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich erstmals direkt zu US- Präsident Donald Trump geäußert. Die USA würden ertrinken und von "einem Idioten geführt", sagte IS- Sprecher Abi al- Hassan al- Muhajer am Dienstag. Die Vereinigten Staaten seien pleite. Dies sei für alle ersichtlich, sagte er in einer Aufnahme, die via Nachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurde.