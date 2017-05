USA warnen offiziell vor Reisen nach Europa

Die aktuelle Warnung gilt bis zum 1. September. Zuletzt hatte das US- Außenministerium vor der Winter- Urlaubssaison eine Reisewarnung für Europa herausgegeben, die im Februar auslief. Mögliche Ziele für Terroranschläge seien Einkaufszentren, Regierungseinrichtungen, Hotels, Klubs, Restaurants, Parks, Flughäfen und andere Örtlichkeiten.

Das US- Außenministerium bezog sich auf die jüngsten Anschläge in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien. Die Extremistenmilizen Islamischer Staat und Al- Kaida hätten "die Fähigkeit, Terroranschläge in Europa zu planen und auszuführen".

Zuletzt hatte ein IS- Terrorist in Paris am 21. April einen Polizisten erschossen. Touristen kamen damals keine zu Schaden, allerdings wurde die belebte Pariser Innenstadt stundenlang abgeriegelt. Die Menschen mussten zum Teil in Cafés und Geschäften ausharren.

Schwer bewaffnete Polizisten, die abgeriegelten Champs-Elysees und Blaulicht, wohin das Auge reicht Foto: AFP

Anti-Terror-Einheiten bei einer Personenkontrolle Foto: AFP

Serie von Attentaten erschüttert Europa

Zuvor hatte am 8. April der Terror Schwedens Hauptstadt Stockholm getroffen. Ein 39- jähriger Usbeke tötete mit einem Lkw vier Menschen in einer belebten Einkaufsstraße. Der IS- Anhänger Rakhmat Akilov gestand wenig später die Tat, er soll zuvor kurz vor der Abschiebung gestanden sein.

Foto: twitter.com, AP

Am 3. April hatte ein Al- Kaida- Sympathisant in der russischen Metropole Sankt Petersburg ein Selbstmordattentat verübt und dabei 14 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Täter handelte es sich nach Erkenntnissen der russischen Ermittler um den 22- jährigen Akbarschon Dschalilow aus Kirgistan.

Eines der ersten Bilder, die auf Twitter kursierten Foto: twitter.com

Foto: AFP

Rettungskräfte eilen mit einem Verletzten zu einem Krankenwagen. Foto: AFP

Ende März hatte der Islamist Khalid Masood auf der Westminster Bridge in London mehrere Menschen überfahren und vier von ihnen getötet. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten. Der Täter wurde danach von der Polizei erschossen.

Die drei Minuten des Horrors - so tötete der Attentäter von London. Foto: AP, "Krone"

Schnappschuss von der Festnahme des Terrorverdächtigen Foto: AP

Foto: AP

