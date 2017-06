USA warnen Assad vor "weiterem Giftgasangriff"

Bei den derzeit beobachteten Aktivitäten handle es sich um ähnliche Vorbereitungen wie jene, "die das Regime vor seinem Chemiewaffenangriff am 4. April 2017 getroffen hat", hieß es in der Mitteilung. Damals waren bei einem mutmaßlichen Giftgas- Angriff auf die Stadt Khan Sheikhoun mehr als 80 Menschen getötet worden. Der Westen machte die syrischen Regierungstruppen verantwortlich, Assads Regierung wies jegliche Schuld von sich .

Rund 90 Menschen starben beim Giftgasangriff in Khan Sheikhoun. Foto: AP

Assad feiert Ende des Fastenmonats

Der seit sechs Jahren währende Bürgerkrieg in Syrien hat rund 400.000 Menschen das Leben gekostet, Millionen sind im In- und Ausland auf der Flucht. In der syrischen Führung wächst nun offenbar die Zuversicht, dass man siegreich aus dem Bürgerkrieg hervorgehen könnte. Präsident Assad wagte sich anlässlich der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan so weit aus der Hauptstadt Damaskus wie seit Langem nicht mehr. Der Staatschef feierte am Sonntag in einer Moschee in der 185 Kilometer entfernten Stadt Homs.

Das Staatsfernsehen zeigte Assad inmitten zahlreicher Geistlicher in der Nähe einer großen Menge von Gläubigen. Der Prediger sagte der amtlichen Nachrichtenagentur SANA zufolge, die Anwesenheit Assads zeige, dass der Sieg und die Rückkehr zur Sicherheit im Land nur noch wenige Schritte entfernt seien. Mit dem Eingreifen Russlands 2015 hat sich die militärische Lage für Assad deutlich verbessert. Zudem werden in den Ländern des Westens die Forderungen nach einem Abtritt Assads leiser.

Präsident Assad beim Gebet anlässlich der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan Foto: AP

Krieg tobt unvermindert weiter

Dennoch ist noch kein Ende des Krieges abzusehen. Bei dem Autobombenanschlag in der Stadt Al- Dana an der türkischen Grenze wurden nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 30 weitere Menschen verletzt. Bei einem israelischen Luftangriff kamen Armeekreisen zufolge mehrere Zivilisten ums Leben. Die israelische Armee sprach von einer Reaktion auf einen Granatenbeschuss der besetzten Golanhöhen aus Syrien.

Israelische Soldaten beobachten Kampfhandlungen auf syrischem Territorium. Foto: AFP