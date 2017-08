USA verbieten Bürgern Reisen nach Nordkorea

Die US- Regierung hat ein Reiseverbot für alle US- Bürger nach Nordkorea erlassen und Amerikaner, die sich in dem Land aufhalten, zur Rückkehr aufgefordert. Das Reiseverbot trete mit 1. September in Kraft, erklärte das Außenministerium am Mittwoch in Washington. Es sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme", da US- Bürgern in Nordkorea die Verhaftung drohe.