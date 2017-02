USA: Urlauberin (26) von Auto erfasst - tot

Schreckliches Drama in der Nacht auf Montag im US- Bundesstaat Kalifornien: Eine 26- jährige Urlauberin aus Österreich wurde vom Wagen eines bis dato Unbekannten auf einer Straße in Santa Cruz erfasst und zu Boden geschleudert. Für Bianca Z. kam laut lokalen Medienberichten jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.