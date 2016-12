USA: Trump verärgert China mit Taiwan- Telefonat

Der künftige US- Präsident Donald Trump hat mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing Wen telefoniert - und damit einen Konflikt mit China riskiert. Die beiden Politiker stimmten überein, dass es zwischen den USA und Taiwan enge Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, Politik und Sicherheit gebe, erklärte Trumps Team am Freitag. Das Präsidialamt in Taipeh teilte mit, in dem Gespräch sei es um eine engere Zusammenarbeit gegangen.