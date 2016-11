USA: Tourist (23) in heißer Quelle aufgelöst

Nach dem tödlichen Sturz eines Studenten in eine heiße Quelle im Yellowstone- Nationalpark in den USA sind jetzt die grausigen Details seines Todes veröffentlicht worden. Demnach wurde Colin Scott von dem kochendem, säurehaltigen Wasser der Quelle vollständig aufgelöst. Der junge Mann hatte gemeinsam mit seiner Schwester heimlich in dem Nationalpark baden wollen, als er verunglückte.