USA: Todkranke Autorin sucht neue Frau für Ehemann

"Ich versuche das schon eine ganze Weile", beginnt Rosenthal ihren Brief, "aber das Morphium und der Mangel an saftigen Cheeseburgern (Wie lange ist es jetzt? Fünf Wochen ohne richtiges Essen?) haben mir meine Energie genommen."

Rosenthals Aufsatz sprüht vor Liebe und einer extragroßen Portion Humor, erzählt aber gleichzeitig auch die herzzerreißende Geschichte des letzten Wunsches einer sterbenden Frau. Sie sucht eine neue Partnerin für ihren Ehemann. Das Paar hat 26 glückliche Jahre gemeinsam verbracht und plante noch viele weitere, hätte das Leben nicht diese unerwartete Wendung genommen und den Aussichten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei einem Besuch in der Notaufnahme erfuhren Amy und Jason, dass ihre gemeinsamen Jahre, Wochen, Tage und Stunden gezählt sind.

Die Diagnose

"Willst du einen kranken Witz hören?", schreibt die Kinderbuchautorin. "Ein Mann und eine Frau gehen am späten Abend des 5. September 2015 in die Notaufnahme. Ein paar Stunden und Tests später erklärt der Arzt, dass die ungewöhnlichen Schmerzen, die die Frau in der rechten Unterbauchhälfte verspürt, nicht wie ursprünglich vermutet eine simple Blinddarmentzündung sind, sondern Eierstockkrebs."

Der Tag, an dem sie die Krebsdiagnose bekam, war auch der Tag, an dem das letzte der drei Kinder das Nest verließ. Jetzt wo die Kinder erwachsen und auf sich allein gestellt waren, hatten Amy und Jason so viele gemeinsame Pläne - die sie sich jedoch nicht mehr erfüllen können.

Begrenzte Zeit

"Keine Reise mit meinem Mann und meinen Eltern nach Südafrika. Kein Grund mehr, sich jetzt für das Harvard- Loeb- Stipendium zu bewerben. Keine Traumreise durch Asien mit meiner Mutter. Keine Schriftsteller- Residenzen an wunderbaren Schulen in Indien, Vancouver und Jakarta. Kein Wunder, sehen das Wort Krebs (cancer) und abbrechen (cancel) doch zum Verwechseln ähnlich aus", schrieb Amy.

Nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus begann Amy im Hier und Jetzt zu leben. Doch hin und wieder schlichen sich Gedanken über die Zukunft ein. Ihr wurde sehr schnell klar, dass ihr Tod nicht zwingend das Ende von Jasons Glück bedeuten muss. Während sie mit ihrer Krankheit und der damit einhergehenden ständigen Müdigkeit kämpfte, richtete sie ihrem Mann ein Profil auf einer Online- Dating- Plattform ein.

Mission: Neue Frau für meinen Mann

"Ich muss das sagen (und zwar richtig), während ich a) eure Aufmerksamkeit und b) noch einen Puls habe. Ich war noch nie auf Tinder, Bumble oder eHarmony, aber ich werde ein allgemeines Profil für Jason erstellen, basierend auf meinen Erfahrungen mit ihm und meiner Kenntnis über ihn. Schließlich haben wir 9490 Tage im selben Haus gewohnt", schreibt Amy.

"Es ist leicht, sich in ihn zu verlieben. Ich habe es an einem Tag getan", erzählt sie. Jason Brian Rosenthal ist ein "großer, dunkelhaariger und schöner" Anwalt, ein ausgezeichneter Koch, der in seiner Freizeit gerne malt und Musik hört. "Nach einem langen Tag gibt es nichts Schöneres, als ihn durch die Tür kommen zu sehen, mit Einkaufssackerl in den Händen. Er bezirzt mich dann meistens mit Oliven und Käse, bevor er sich an das Abendessen macht", so die Autorin.

Er habe demnach einen guten Kleidungsstil, und seine erwachsenen Söhne, Justin und Miles, würden sich hin und wieder seine Kleidungsstücke ausborgen. Er sei sportlich gebaut und praktisch veranlagt. Kleinere Reparaturen in ihrem Haus übernehme er selbst. Er sei auch ein Romantiker: "Während meiner ersten Schwangerschaft tauchte er mit Blumen bei der Ultraschalluntersuchung auf. Er ist der Mann, der Sonntagfrüh früher aufsteht und mich mit einem selbst gebastelten Smiley- Gesicht aus Bananen oder Schokolade überrascht. Er ist die Art von Mann, der an der Tankstelle 'Öffne deine Hand' sagt und einen bunten Kaugummi aus dem Automaten reinlegt. Er weiß, dass ich alle liebe, bis auf die weißen."

Am Ende ihrer ausführlichen Beschreibung sagt sie: "Du weißt jetzt genug über ihn."

"Ich will mehr Zeit ..."

Amy beendet ihren offenen Brief mit einer emotionalen Bitte: "Ich will mehr Zeit mit Jason. Ich will mehr Zeit mit meinen Kindern. Ich möchte mehr Zeit haben, um Donnerstagabend an Martinis im Green Mill Jazz Club zu nippen. Aber die Zeit habe ich nicht. Ich habe wahrscheinlich nur noch ein paar Tage als Person auf diesem Planeten. Also warum tue ich das alles?", fragt Amy. Sie mache ihrem Mann das selbstloseste Geschenk: "Ich verpacke das am Valentinstag, und das echteste, nicht für Vasen bestimmte Geschenk, auf das ich hoffen kann, ist, dass die richtige Person das liest, Jason findet, und eine neue Liebesgeschichte beginnt ..."