USA starteten Seemanöver mit Südkorea und Japan

Die US- Streitkräfte haben am Freitag ein gemeinsames Seemanöver mit Südkorea und Japan zur Abwehr nordkoreanischer Raketen begonnen. Die dreitägige Übung, bei der die Ortung und Verfolgung von Raketen geprobt werden soll, finde "in der Umgebung der koreanischen Halbinsel" statt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit.