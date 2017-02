USA starten russischsprachigen Nachrichtenkanal

Der US- Auslandssender Radio Freies Europa (RFE/RL) hat einen neuen 24- Stunden- Nachrichtenkanal in russischer Sprache lanciert. Mit "Nastojaschtscheje Wremja" (Gegenwart) solle Zuschauern und Internetnutzern von Litauen bis Kasachstan eine Alternative zu den russischen Auslandssendern geboten werden, wie der Sender mit Sitz in Prag am Mittwoch mitteilte.