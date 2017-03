USA: Schwangeres Model von Güterzug überrollt

Fredzani Thompson posierte in einem bauchfreien Top, hautengen Leggins und Stöckelschuhen auf den Schienen für ein Foto. Als sie einen Zug kommen sah, wich sie auf das Nachbargleis aus. Dabei übersah sie jedoch einen zweiten Zug, der aus der Gegenrichtung kam, berichtete die "Daily Mail".

Ermittler: "Sie lief direkt in den Zug"

Thompson wurde von dem mit Autos beladenen Güterzug erfasst und überrollt. "Sie lief direkt in den Zug, der mit rund 70 km/h in südlicher Richtung unterwegs war", erklärte ein Ermittler in der texanischen Stadt Navasota, in der sich das Unglück am vergangenen Freitag ereignete. Offenbar konnte sie sich auch wegen ihrer hohen Stöckelschuhe nicht schnell genug in Sicherheit bringen. Der Zug kam trotz Vollbremsung erst nach rund eineinhalb Kilometern zum Stillstand.

Model erfuhr kurz vor ihrem Tod von Schwangerschaft

Die junge Frau hätte am Montag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Erst wenige Tage vor ihrem Tod hatte sie ihrem Verlobten Darnell Chatman zufolge erfahren, dass sie schwanger war. "Zanie", wie sie von ihren Freunden genannt wurde, studierte an einem College. Mit Stipendien und Jobs als Model finanzierte sie ihr Studium. Sie wird am Samstag in ihrem Heimatort beigesetzt.